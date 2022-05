Rusia amenaza con no exportar su trigo a Europa: "Lo pasarán muy mal, ellos tienen la culpa"

Publicado hace 1 hora por Sergio_ftv a elindependiente.com

El vicepresidente Medvédev asegura que mientras no se suspendan las sanciones "infernales" impuestas a su país las exportaciones de cereal estarán en riesgo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Si las sanciones no se suspenden, los países que las promueven no tendrán cereal ruso y padecerán las consecuencias. El dirigente ruso ha advertido de que su país no exportará cereales en detrimento de su propio mercado, y denunció que la potencial crisis alimentaria global que pudiera derivarse es el resultado de las sanciones impuestas.