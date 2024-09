Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a msnbc.com

Cuando parecía que las cosas no podían ir peor para Rudy Giuliani, el ex alcalde republicano ha sido oficialmente inhabilitado en Washington, D.C por sus esfuerzos "frívolos" y "destructivos" para anular las elecciones presidenciales de 2020. Como parte del proceso, el ex alcalde de Nueva York inventó una serie de excusas extravagantes para justificar su supuesta mala conducta, aunque no resultaron convincentes. "Alegó un fraude electoral masivo, pero no tenía pruebas de ello", declaró el panel de tres miembros en una decisión de 38 páginas