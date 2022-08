Roger Waters se pronuncia tras su inclusión en la lista negra de un portal radical ucraniano para personas consideradas una amenaza para el país

Publicado hace 1 hora por FatherKarras a actualidad.rt.com

Según el músico, esto no puede ser tomado seriamente, ya que la creación de estos sitios es un desperdicio de esfuerzos de los propagandistas. "Es su trabajo. Se les dice que se sienten y escriban estas tonterías sobre mí porque es parte de su trabajo. Eso es lo que hacen los ministerios de seguridad estratégicos o de estrategia, que son siempre los mismos en todo el mundo. No importa dónde estén, no es algo específico de Ucrania", indicó Waters en una entrevista publicada este martes por TASS.