Rocío Saiz denunciará al policía que la obligó a taparse los pechos durante su concierto

Ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que "estaba calmadita pensando que habría hecho algo de autocrítica (el inspector), pero no solo no la hace si no que además me falta al respeto otra vez; pues ahora si, le voy a denunciar", y añade una información en la que el atestado policial, incluye que la cantante "actuó pese a incumplirse los preceptos de la ley e incluso afirmó sin pruebas que estaba drogada". El colectivo 'No te prives', organizador del evento, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de odio por todo lo ocurrido