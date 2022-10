Publicado hace 1 hora por Beltenebros a europapress.es

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aclarado este miércoles que España "no participa ni ha participado nunca" en lo relativo a las cuestiones nucleares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) La ministra de Defensa ha asegurado que España no participará tampoco en este ejercicio en las maniobras militares anuales de preparación nuclear de la OTAN. "En el ámbito de las actuaciones nucleares, España no ha tenido nunca ninguna participación en OTAN", ha remarcado.