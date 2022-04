Publicado hace 18 minutos por MiguelDeUnamano a lavanguardia.com

—¿Conoce usted a alguien de peso en el Ayuntamiento de Madrid? —A nadie. —A usted le dio Luis Medina el teléfono, nada más y nada menos, de la coordinadora de recursos humanos. No le dio el teléfono de la ventanilla... No, no, el de la coordinadora de recursos, la que llevaba los contratos. ¿Es normal que le den el teléfono de la persona que contrata? — [...] En nuestro trabajo sí que es normal que te pasen el contacto de determinados compradores... —Pero es que era el contacto directo de la funcionaria. No pasó por nadie más.