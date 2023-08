Richard Dawkins | ¿Cómo podemos tener un debate adecuado cuando ya no hablamos el mismo idioma?

Publicado hace 51 minutos por Amonamantangorri a standard.co.uk

Estaba a punto de comenzar a trabajar en esta colaboración, cuando llegó un correo electrónico de Twitter. Habían recibido una queja de que el siguiente tuit violaba sus estándares: “Sexo no es lo mismo que género. Pero no es tu género lo que te da el físico para superar a las mujeres atletas y romper sus récords de natación. Es tu sexo. No es tu género desnudo lo que molesta a las mujeres en los vestuarios. Es tu sexo. No puedes estar en misa y repicando". Twitter anuló sensatamente la queja y me exoneró de los pecados que me enumeraron