Red Bull y Aston Martin provocan un tsunami que dinamita los cimientos de algunos gigantes de la Fórmula 1

Publicado hace 33 minutos por tontorron a theobjective.com

No es una exageración decir que se ha desatado el pánico en media parrilla de la Fórmula 1. Si antes estaba dividida entre los que ganaban, los que aspiraban a ello y a los que les resultaría imposible hacerlo, este 2023 tenemos a los adelantados, los que lo van a tener crudo para estar donde esperaban y el resto. Y este jaleo no lo ha liado Red Bull, campeones el año pasado y previsibles líderes de la manada; el desbarajuste lo ha liado Aston Martin, que no están donde se les esperaba, sino mucho mejor.