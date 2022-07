Quina Santa Catalina: el vino con alcohol que los niños españoles tomaban como golosina

Publicado hace 22 minutos por cosmonauta a es.noticias.yahoo.com

Normativa de seguridad alimentaria, agencias del medicamento, controles de calidad… Quizá no seas consciente, pero hay todo un aparato de medidas y organismos encargados de que la comida que llega a tu plato y los medicamentos que compras en la farmacia sean totalmente seguros. Y no, no siempre fue así. No hace tanto tiempo que Bayer vendía jarabe de heroína para la tos o se podían comprar alegremente anfetaminas para adelgazar. De este desconocimiento generalizado acerca de los peligros de ciertas sustancias no se libraban ni los más pequeños