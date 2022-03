¿Qué le decimos a un sirio?

Publicado hace 58 minutos por cromax a cadenaser.com

Qué diferencia hay entre un sirio y un ucraniano? Yo no la veo, no sé verla y estoy convencida de que no existe, que es un invento pura y llanamente racista. Europa, solidaria y democrática, abre sus fronteras a los refugiados ucranianos y demuestra que sus valores son sólidos. ¿Cómo le contamos esto a un sirio? ¿Con qué cara podemos sacar pecho y ondear la bandera de la superioridad moral cuando dejamos a tantas personas abandonadas a su suerte en 2015? Acuérdense de Aylan Kurdi, del lodazal de Lesbos, de la reportera húngara