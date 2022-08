¿Puede Ayuso desobedecer al Gobierno e incumplir el plan de ahorro energético?

Publicado hace 2 días por Sergio_ftv a publico.es

"Madrid no se apaga". Ayuso ha retado así al Gobierno con no cumplir la ley. No es la primera vez que lo hace: esa amenaza ya la esgrimió durante la pandemia de coronavirus, cuando el Gobierno impuso el estado de alarma y demás restricciones. Ayuso recurrió entonces a los tribunales, pero no llevó a cabo sus amenazas. ¿Puede una comunidad autónoma incumplir un decreto-ley del Gobierno que, además, ya está publicado en el BOE? La respuesta también es inmediata: no, no puede.