Un pueblo permite a sus vecinos recoger las aceitunas para hacer su propio aceite de oliva

Se trata de Villajoyosa (Alicante). El Ayuntamiento va a permitir que las personas que viven en la localidad puedan recoger las aceitunas de los 532 olivos que hay en las calles. No solo ayudará económicamente a los vecinos, que podrán varear los olivos y fabricar su propio aceite de oliva, sino que también conlleva ventajas para el consistorio. Y una de ellas es que no se ensuciarán los parques y jardines porque este año las aceitunas no caerán al suelo.