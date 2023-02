La productividad mejoró cuando se cerraron las oficinas en 2020 y 2021 y cayó al volver. Hay una razón

Publicado hace 3 horas por me_joneo_pensando_en_ti a genbeta.com

Obligar a los empleados a acudir a la oficina, sin tener en cuenta su opinión, provoca desvinculación, miedo y desconfianza, según el director de investigación para la gestión del lugar de trabajo de Gallup, Ben Wigert. Los trabajadores no comprometidos no son productivos y, además, si no están contentos con las condiciones laborales pueden estar activamente buscando otras empresas.