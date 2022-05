"Las previsiones más pesimistas apuntan que el precio del gasoil se irá a 3 euros el litro"

Publicado hace 1 hora por filosofo a diariodejerez.es

Tenemos que mentalizarnos que estamos tiempos difíciles y el escenario, desgraciadamente, no va a ser de precios bajos, ya que la guerra en Ucrania parece alargarse, los países de la Opep no están dispuestos a subir la producción y el G7 quiere prescindir del petróleo ruso. La depreciación del euro también influye en la subida de los combustibles. Si el barril llega a 200$, qué es la previsión del Banco de América, el diesel se pone a 3€/l. Además no hay suficiente diésel en el mundo. La subvención a la gasolina es positiva pero de otra forma