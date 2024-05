Publicado hace 11 horas por Top_Banana a infolibre.es

Aunque se encuentran en alerta, la agrupación está en contacto con la Universidad Complutense, que ha trasladado que no van a denunciar la protesta. Daniel De la Fuente, alumno de Historia y Filología Clásica, critica que "Ayuso es una hipócrita y una demagoga y cuando dice que no quiere política en los campus universitarios está mintiendo. Yo entro a la web de la Complutense y me encuentro con la iniciativa 'Universidad con Ucrania'. ¿Eso no es política?".