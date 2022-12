Preguntas frecuentes de trabajadores sobre el sueldo

Publicado hace 41 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

¿Cuánto cobro? Es lamentable que muchos trabajadores no sepan ni eso, porque saber solo lo que les ingresan en el banco no es saber cuánto cobran. El ingreso son solo las retribuciones netas, pero lo que se cobra es el importe bruto, que está indicado en la nómina. Por eso no importa que te retengan mucho o poco de IRPF, porque al final vas a pagar lo mismo a Hacienda, o bien antes si es con mucha retención, o bien después si es con poca retención. Además, parte del ingreso podría no ser salario sino conceptos (...)