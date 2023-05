Polonia admite que la "apisonadora" rusa está "aplastando" a Ucrania

Publicado hace 1 hora por cocolisto a europapress.es

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha reconocido que la "apisonadora" Rusa está "aplastando" a Ucrania y ha pedido a los socios de Kiev no dar por hecho de que Vladimir Putin está perdiendo. "Él no ha perdido ninguna guerra", ha dicho. "Se dice que Vladimir Putin está perdiendo la guerra, y que su derrota es que Finlandia se unió a la OTAN (....) Vladimir Putin no ha perdido ninguna guerra. Espero que esta la pierda, pero por ahora, tenemos una situación en la que la apisonadora rusa está aplastando a Ucrania", ha asegurado Duda.