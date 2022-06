¿Podría un juez prohibir los toros en España?

Publicado hace 1 hora por MountRanger a elpais.com

Según el catedrático Carrillo Donaire, aficionado taurino, lo ocurrido en Ciudad de México podría ser un anticipo de lo que suceda en España, y plantea que en España se ha protegido la tauromaquia considerándola una representación cultural nacional, lo cual no responde a nuestra realidad. En su opinión, la tauromaquia no es representativa de la cultura española general. Lo que se le atribuye como competencia al Estado es la protección de las manifestaciones culturales de dimensión nacional, y hoy, nos guste o no, no es el caso de los toros.