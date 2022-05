Señoras de Podemos, céntrense que están perdiendo

Publicado hace 1 hora por Ardagh a blogs.publico.es

¿Por qué el Podemos dirigido por mujeres no lo hace mejor que el dirigido por hombres? ¿Por qué la presunta candidata no acaba de serlo? ¿Por qué su candidatura de unidad, de sumar, de intentarlo de nuevo, no arranca de una santa o atea vez y empieza a recorrer España buscando programa, objetivos concretos, ilusiones factibles compartidas? ¿Por qué las dos lideresas, Belarra y Díaz, tienen discursos públicos distintos casi todos los días? O, preguntado de otra manera: señoras, ¿qué coño les pasa? ¿Qué están haciendo?