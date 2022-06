El plan marroquí para ganarse a la opinión pública: los emisarios de Mohamed VI en España

Publicado hace 55 minutos por noexisto a elindependiente.com

[..] el primer y más importante caladero de apoyos españoles a la causa del majzen, el todopoderoso círculo que rodea a Mohamed VI, se halla en los que, en una época u otra, han ocupado los despachos de Ferraz 70. La lista de promarroquíes en el PSOE resulta prolija: a los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se unen los ex ministros de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez; la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega; los ex ministros José Bono y María Antonia Trujillo..