Pisos de obra nueva en Zaragoza: "Pagamos una señal y después nos dijeron que nos subían 15.000 euros"

Tomar la decisión de comprar un piso no es tarea sencilla. Y más aún con la escalada de precios de la construcción, que subieron un 7,7% en el primer trimestre del año en Aragón, lo que supone la mayor subida de precios desde la burbuja. La guerra de Ucrania ha provocado la escasez de materias primas y por consiguiente los precios se han disparado. Las constructoras se han visto obligadas a subir los precios no solo de los pisos de obra nueva que todavía no habían empezado a comercializarse sino también de los que ya tenían vendidos.