Publicado hace 1 hora por spacemenko a genbeta.com

Estuve de viaje por Senegal, un gran país que no conocía y del que hay muy poca información y casi todas mis estancias las hice con Airbnb, una plataforma de la que soy muy usuaria cuando veo que las propiedades son de gente local, que gana un dinero extra ofreciendo una habitación de su casa, porque soy fan de lo que fue la esencia de la plataforma como economía colaborativa (no de la especulación inmobiliaria que vino después" y para estar en un país como Senegal me pareció ideal para conocer gente local y su cultura.