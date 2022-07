Las personas no binarias en España demandan "visibilización" y "sensibilización", según un estudio del Ministerio de Igualdad

Publicado hace 33 minutos por Miguel.Lacambra a europapress.es

Las personas no binarias en España han demandado "visibilización" y "sensibilización" ante el "desconocimiento" según se desprende la investigación 'Estudio sobre las necesidades y demandas de las personas no binarias en España', de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, del Ministerio de gualdad. Un 70% afirma utilizar 'no binarie'. En cuanto a los pronombres, un 35% dice hacer un uso indiferente, seguido de un 19% que hace un uso alterno de 'ella' y 'elle'; un 15%, de 'él' y 'elle'; y un 9% usa 'elle' exclusivamente.