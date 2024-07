Publicado hace 1 hora por Tkachenko a bbc.com

Nabila se queda con la imagen de su hijo muerto, que se niega a desaparecer. “Nunca olvidaré esta escena… Veo constantemente al perro desgarrándolo a él y a su mano, y la sangre que brota de su mano… Siempre está ante mis ojos, no me abandona ni un momento. No pudimos salvarlo, ni de ellos ni del perro”.