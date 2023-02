Un perito demuestra que la curva de Angrois estaba mejor señalizada en la vía antigua, antes de las obras de la alta velocidad

Publicado hace 28 minutos por LaVozDeLaSabiduría a lavozdegalicia.es

Según las prescripciones de la alta velocidad, la marcha antes de la curva tenía que estar limitada a 160 por hora y no a 200. «Si se hubiera respetado el reglamento, no estaríamos hoy en esta sala», dijo, en referencia a que la frenada del maquinista habría sido suficiente para superar la curva. Ángel Luis Sanz Cubero derribó la teoría de la Abogacía del Estado de que los postes hectométricos son una referencia para los maquinistas. «Hay normas que indican los puntos de frenada, no referencias, pero tiene que haber señales para ello», dijo.