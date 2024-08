Publicado hace 46 minutos por Ratoncolorao a infolibre.es

"Tengo miedo de salir a la calle, lo he hecho con gorra y gafas", confiesa Raúl Solís. "Me quedé paralizado porque era de noche, no sabía qué hacer y pensé que no tendría mayor recorrido ya que la publicación tenía como 100 me gusta, que sería un pirado y se quedaría ahí", asegura. Eso sí, Solís reconoce que ya comenzó entonces a preocuparse sobre cómo "desmontaría" esta información falsa ya que "habría gente que se lo creería".