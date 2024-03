Publicado hace 29 minutos por Rivethead a informalia.eleconomista.es

RTVE no contribuirá a la tourné mediática emprendida por José Luis Ábalos tras estallar la 'Operación Delorme' o 'caso Koldo', que investiga el cobro de mordidas de su ex mano derecha en relación con la compra de mascarillas por parte de administraciones regidas por el PSOE. Los 'agentes' del presidente del Gobierno en la Corporación pública han forzado la salida como tertuliano del ex ministro dentro de la sección de debate político diario incluido en el magazine Mañaneros que presenta Jaime Cantizano en La 1 de TVE.