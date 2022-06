Patricia Plaja, sobre la polémica en TV3: "El escote no se me incomodaba; esto, sí"

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a elnacional.cat

La polémica provocada por el intento de TV3 de censurar el escote de la portavoz del Govern ha llevado a la periodista a posicionarse Plaja empezó la entrevista con una camiseta que alguien del canal televisivo consideró muy escotada, lo cual provocó que fuera tapada."La blusa que escogí no me hacía sentir incómoda. Escribir sobre mis pechos, sí.Sin embargo, hablemos.Y que esto sirva para que mañana ninguna mujer tenga que dar explicaciones sobre su escote",señala" "alguien pensó, erróneamente, que no estaba cómoda. la decisión no fue acertada"