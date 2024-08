Publicado hace 1 hora por helia a noticiasdenavarra.com

En algunos locales, el simple hecho de pedir dicha hoja de reclamaciones se lo toman como un ataque y es entonces cuando empieza la retahíla de excusas. Pero, que no te la cuelen, no hay excusa que valga, todo aquel establecimiento que ofrezca bienes y servicios a los consumidores tiene que tener estas hojas de reclamaciones. En los únicos establecimientos en los que no hay hojas de reclamaciones son los organismos públicos; pero esto no significa que no te puedes quejar sino que tienes que hacerlo de otra forma.