París quiere cobrarles a antivacunas internados por covid-19

Publicado hace 59 minutos por nereira a laguiadelvaron.com

Al tener el mejor sistema de salud del mundo, no importa si un ciudadano francés cae enfermo por covid-19, a final de cuentas, tendrá las mejores posibilidades de salir adelante, pero si no está dispuesto a vacunarse en primer lugar, París pretende cobrarle los gastos médicos derivados de su convalecencia por coronavirus. Además, debemos recordar que en ese país la salud no es barata, pues estar en el hospital durante una semana o hasta 10 días tiene un costo estimado de 3000 euros, unos 3335 dólares por paciente.