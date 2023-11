Publicado hace 22 minutos por Dragstat a elperiodico.com

La ley obliga a todas las personas que viven en España a inscribirse en el padrón de su municipio habitual, pero hay viviendas que no permiten al inquilino empadronarse, "Hay propietarios que no empadronan por miedo a Hacienda. Meten a seis personas, cobran en negro y, al no estar empadronados, no figura nada. Así surge el caso opuesto: te dejan empadronarte, pero no vivir". También "sucede porque los que viven alquilados con contrato no tienen derecho a subarrendar y si se empadronan varias personas el propietario se puede enterar".