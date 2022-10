Publicado hace 1 hora por MyTeamRock a lavozdegalicia.es

«Se ponían muy nerviosos con el niño, sobre todo ella. Insultaban al bebé porque no dejaba de llorar. Lo llamaban "gilipollas". Yo les decía que parasen, que era un recién nacido, pero no me escuchaban. Ante el tribunal, relató que siempre vio al pequeño «con mal olor y una importante falta de higiene». Según su versión, la madre «presentaba un relato incongruente. No sabía muchas cosas del cuidado del niño, parecía desinteresada». «Cuando les llegó el dinero de la ayuda de maternidad, el padre se bajó al bar y se lo gastó todo en alcohol...