Los pactos entre empresas para impedir que te contraten son ilegales

A veces sucede que haces una entrevista de trabajo con la empresa A y te preguntan si estás trabajando o has trabajado para otra empresa concreta B. Si dices que sí, entonces te dicen que no te pueden emplear porque tienen firmado un contrato entre las dos empresas que lo impide, so pena de una indemnización. Quizá a algunos trabajadores os pueda parecer muy raro o incluso imposible. ¿Acaso dos panaderías diferentes van a firmar un contrato por el cual la panadería Pepe se compromete a no contratar a los panaderos de la (...)