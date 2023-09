Òscar Nin: "Catalunya necesita figuras como la mía: un hijo de puta con formación y sin escrúpulos"

Publicado hace 1 hora por PasaPollo a elnacional.cat

"Cultura de la cancelación la que tengo aquí colgada. La gente que habla de cultura de la cancelación lo hace desde un estatus privilegiado que, generalmente, es inversamente proporcional a su coeficiente intelectual. Con su formación no me meto: tú puedes ser Juan Manuel de Prada, no hay nadie que haya pasado tantas horas estudiando la literatura francesa del siglo XIX, y ser un perfecto subnormal."