La esperanza de vida en estos casos es de cuatro a cinco años, ella lleva dos años diagnosticada. Su enfermedad es incurable. Y sin embargo, el INSS no le concede la incapacidad laboral absoluta sino solo la total. No puede trabajar en su profesión, pero sí en otras más duras físicamente: «Cuando me llegó la resolución se me vino el mundo encima, sentí lo mismo que cuando me anunciaron la metástasis».