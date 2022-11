Nuevos testimonios apuntalan el caos en las urgencias de Ayuso: "Si estás mala vete, pero tengo que alegar abandono del puesto de trabajo"

Publicado hace 1 hora por ccguy a cadenaser.com

La situación fue tal, que acabaron personándose autoridades del municipio como el alcalde y un diputado autonómico con la intención de denunciar ante la Guardia Civil la falta de profesionales en el centro. Las autoridades no aceptaron la denuncia, ya que no eran ellos los afectados directamente, pero sí tomaron nota de la situación. Un nuevo caos ante el que la enfermera acabó derrumbándose: "En ese momento caigo. Me derrumbé. Me da una crisis de ansiedad delante de ellos. No lo puedo controlar".