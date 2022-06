Publicado hace 58 minutos por monicaarrope97 a merca2.es

Extremadura lleva todo este tiempo con un tren de media distancia, muy lento, antiguo, de vía única y que funciona por combustible. Ahora, les han prometido que llegará un nuevo tren reacondicionado. No será un AVE pero si irá más rápido y será híbrido. Muchos tramos de las vías de la nueva línea están en obras y algunos ni siquiera tienen aún los permisos de licitación para comenzar dichas obras. Y no se puede poner en marcha un tren, aunque este sea el más impresionante del mundo en unas vías que no están preparadas.