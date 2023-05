La normalidad armada (Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

Uno de los argumentos recurrentes de la NRA y sus mariachis cuando defienden legalizar la posesión de armas de fuego es que “Good guys with guns stop bad guys with guns” (hombres buenos con armas detienen a hombres malos con armas). Este es uno de los motivos por los que en Texas no sólo es perfectamente posible comprar una arma sin necesidad de licencia alguna, sino que es perfectamente legal llevarla en cualquier lugar, plenamente visible, sin tener que perdirle permiso a nadie. Por descontado, no hay límite alguno a la (...)