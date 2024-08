Publicado hace 20 minutos por nereira a diario16plus.com

Peinado no entiende cómo algunos periodistas progres le hacen la crítica y el revisionismo pertinente cada mañana. Aún no ha entendido su señoría que este no es el país franquista de antes. La prensa, tras más de cuarenta años de democracia, ha perdido el miedo reverencial a los poderes fácticos. Si se han aireado las cuentas fraudulentas del rey emérito, sus novias, sus trapacerías con los jeques, ¿cómo no se iba a poner bajo la lupa la actuación judicial de un magistrado que tiene toda la pinta de ser más política y prospectiva que jurídica