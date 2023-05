"Si no sirve para nada y todos son iguales, ¿para qué voy a votar?"

Publicado hace 35 minutos por ClaraBernardo a juantorreslopez.com

He oído la expresión con la que titulo este artículo docenas de veces, pero nunca en boca de alguien rico o con ideas de derechas. No digo que no haya ricos que digan eso, sino que a quien yo oigo decir que no vale la pena ir a votar es a gente que vive al día o malvive o que no es de derechas (...) No es casualidad que haya más abstención electoral en los barrios pobres ni que se difunda la política como algo escandaloso y sucio para fomentar el desafecto y la abstención. Votar es útil y no es lo mismo que gobiernen unos u otros partidos.