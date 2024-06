Publicado hace 40 minutos por cocolisto a diario.red

El objetivo no es Hamás, eso es mentira. El objetivo es el que lleva siendo décadas: la ocupación y la limpieza étnica, la eliminación de la población autóctona palestina desde el río hasta el mar. Os lanzo una pregunta: ¿vosotros sabéis quién es el líder de Hamás? ¿Sabéis cómo se llama y qué cara tiene? En serio, haceos la pregunta. No tengo dudas de que la gran mayoría no. Es resultado de una decisión muy evidente: la de no personalizar a Hamás, la de no llevar a cabo la construcción del enemigo con rostro, nombre y apellidos. ¿Por qué?...