«No sabe usted bien lo que acaba de hacer»

Margarita Brun tuvo claro desde el primer momento que la historia que le contó un médico del Chuac a la vuelta de su viaje a Bangladés tenía que trascender. Una historia que, de no ser por su ayuda, quizá no hubiera tenido final feliz. «Quién sabe. No podemos saber lo qué habría pasado», apunta la mujer, supervisora de Iberia en el aeropuerto de A Coruña.