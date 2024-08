Publicado hace 1 hora por Arariel a ctxt.es

En los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes, la salud mental parece haber dejado de ser un tabú, y acudir a psicoterapia ya no conlleva ningún estigma, pero no está claro todavía dónde estamos poniendo el foco cuando pensamos en salud mental. Mientras el fenómeno de la soledad no deseada no deja de crecer y España lidera el consumo mundial de ansiolíticos, no fue hasta el año pasado cuando se publicó el primer informe institucional en el que se vinculaba la precariedad laboral con la aparición de trastornos mentales.