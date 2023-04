No quiero visibilidad, quiero una vida vivible: reflexiones sobre prótesis travestis y políticas de transición desde el cuerpo de una mujer negra trans

Publicado hace 12 minutos por Osdransky a volcanicas.com

Lo que sale de mí es carne, por lo tanto lo siento todo. Los pensares, emociones, amores y dolores atraviesan mi cuerpo dejando en él sensaciones concretas que me hacen habitar el mundo desde un lugar particular, ese lugar, no es individual como si se tratara de una historia única, las narrativas de las “historias únicas” siempre son violentas y supremamente coloniales porque debido a su incapacidad de “hablar y escuchar con” dejan de ver la multiplicidad de experiencias y vivencias otras.