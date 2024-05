¿Por qué no puedo alegrarme de la felicidad de los demás?

Publicado hace 17 minutos por Cuchipanda a mundopsicologos.com

En el artículo de esta semana voy a hablaros sobre un tema que muchas veces pensamos, pero que pocas veces reconocemos: el no alegrarnos por el bien ajeno. Ejemplos de ello pueden ser: ver a alguna persona que tiene rasgos físicos que quisiera tener yo, que alguien haya conseguido un gran puesto de trabajo y yo esté en paro o en un trabajo que no me llena, que un amigo tenga una relación de pareja genial y yo siempre esté discutiendo con la mía, que algún familiar se case o decida formar una familia y yo no pueda lograrlo, etc.