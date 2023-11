Publicado hace 1 hora por Delay a maldita.es

Hay un nuevo miedo desbloqueado en redes sociales: “Acabo de perder el metro de Madrid en la puta cara, espero que no me estén grabando. Ahora tengo miedo de que me hayan grabado para la cuenta de TikTok” (sic). Así se expresan usuarios en esta red social después de que se haya puesto de moda publicar vídeos de gente perdiendo el metro.