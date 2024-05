Publicado hace 39 minutos por llanerosolitario a informacion.es

Ya que nosotros no podemos cubrir con personal de nuestro país, y me remito a los centenares de MIR que no han elegido Medicina Comunitaria, que desatasquemos la homologación de extracomunitarios con criterios de calidad. El Ministerio de Ciencia tiene la obligación de resolver esto porque, por no desatascarlo ellos, tendremos problemas este verano en comunidades como la nuestra. No solo tengo que cubrir las vacaciones lícitas y legítimas de todo el personal sanitario además tenemos que aumentar plantilla porque somos receptores de turismo.