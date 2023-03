No hay litio para tanto coche eléctrico. El aviso de Carlos Tavares (CEO de Stellantis) a los políticos de Europa

Publicado hace 50 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a motorpasion.com

"Sabemos que necesitamos litio. Sabemos que no estamos produciendo tanto como necesitamos. Ahora mismo hay en el planeta 1.300 millones de coches propulsados por motores de combustión interna. Tenemos que sustituirlos por una movilidad limpia. Para ello necesitaremos mucho litio. No sólo el litio puede no ser suficiente, sino que la concentración de la minería del litio puede crear otros problemas geopolíticos".