El problema que tienen muchos empresarios es la falta de personal. Por eso, el paradigma de las relaciones laborales ha cambiado. Antes el empresaurio le decía al trabajador: “si no te gusta, te vas, que tengo mil esperando”. Pero ahora los chicos listos pueden darle la vuelta a la sartén y cogerla por el mango: “yo trabajo así y si no te gusta me despides, que tengo mil empresas esperando para contratarme”. Muchos trabajadores no piensan que el típico “si no te gusta te vas” no es más que un farol en (...)