"No existe ninguna ventaja física en el ajedrez": las críticas a la prohibición de que las jugadoras transgénero participen en torneos femeninos de ese deporte

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) dictaminó que las mujeres transgénero no pueden competir en sus eventos oficiales para mujeres hasta que sus funcionarios realicen una evaluación del cambio de género. “Dicha decisión deberá basarse en un análisis más detallado y será tomada lo antes posible, en un plazo no mayor a dos años”, publicó la FIDE, un organismo con sede en Lausana, Suiza, este lunes. La medida no tardó en generar críticas de grupos de defensa y partidarios de los derechos de las personas transgénero.